Patrice Motsepe, umuntu wa 10 ukize muri Africa arashaka gutegeka CAF

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Umuherwe Patrice Motsepe niwe ukuriye ikipe ya Mamelodi Sundowns kuva mu 2004

Umunyafurika y'Epfo Patrice Motsepe, umwe mu bagabo bakize cyane muri Afurika, yatangaje ko ashaka kuba umukuru w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Africa (CAF).

Motsepe niwe muyobozi mukuru w'ikipe ya Mamelodi Sundowns yatwaye igikombe cy'amakipe yarushije ayandi muri Africa mu 2016.

Abaye umuntu wa gatatu utangaje uyu mugambi wo kujya kuri uwo mwanya, nyuma y'uwuriho Ahmad na Jacques Anouma wo muri Côte d'Ivoire.

Motsepe ni umugabo wa 10 mu bakize kurusha abandi muri Africa, Forbes ivuga ko umutungo we ubarirwa kuri miliyari ebyiri z'amadorari ya Amerika.

Danny Jordaan ukuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Africa y'Epfo yagize ati: "CAF igomba kuvugurura uko iboneka ku isi. Niwe muntu ukwiriye kurusha abandi twatanga ku buyobozi bwa CAF."

Motsepe, ubu uri mu kato mu rugo nyuma yo kwandura Covid-19 nk'uko bivugwa na Jordaan, ntabwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Johannesburg ahatangarijwe ibyo kwiyamamaza kwe.

Ku rundi ruhande, undi byari byitezwe ko yahatana - Amaju Pinnick perezida w'ishyirahamwe ry'umupira muri Nigeria - yavuze ko abivuyemo ahubwo azashyigikira Motsepe.

Ahmad, uri kuri uyu mwanya, mu kwezi kwa cumi nibwo yavuze ko azongera akiyamamaza, ariko mu gihe amatora ateganyijwe mu kwezi kwa gatatu, Ahmad ashobora guhagarikwa mu mupira w'amaguru kubera gusanga yaranyuranyije n'amahame ngengamyitwarire ya FIFA, nk'uko BBC Sport yabyumvise.

Ahmad w'imyaka 60 wo muri Madagascar, umwaka ushize yabajijwe n'abashinzwe kurwanya ruswa mu Bufaransa, ariko ntacyaha yarezwe. Gusa we, mbere yavuze ko nta kibi yakoze.

Kuwa kane w'iki cyumweru, niwo munsi wa nyuma wo kwiyandikisha ku bakandida bifuza uriya mwanya.

Kwiyamamaza kwa Motsepe kuvanyeho ibisanzwe ko abantu bakomeye cyane mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Africa ari bo bemerewe kwiyamamaza.

Ahavuye isanamu, @jontymark Insiguro y'isanamu, Mamelodi Sundowns mu 2016 yatwaye igikombe cya African Champions League

Motsepe yemerewe kwiyamamaza kuko yari mu buyobozi bw'umupira w'amaguru mu myaka itanu ishize, kuko akuriye ikipe ya Mamelodi Sundowns kuva mu 2004 ndetse ashyigikiwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cye.

Uyu mugabo ubutunzi bwe yabuvanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko yatangiye ari umunyamategeko, umugore we ni mushiki wa Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa.

Kwiyamamaza kwe gushyigikiwe na bimwe mu bihugu nka Botswana, Nigeria na Sierra Leone, nka bimwe mu byamaze kwemeza ko bimuri inyuma.