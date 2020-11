Covid-19: Menya Sahin n'umugore we Türeci bahabwa amahirwe menshi yo kugera ku rukingo

Umugabo n'umugore we b'Abadage bafite inkomoko muri Turukiya, ubu ni bo bahabwa amahirwe menshi yo kuba aba mbere mu kugeza ku isoko urukingo rwa coronavirus, kikaba cyaba ari igikorwa kidasanzwe bagezeho.

Ugur Sahin w'imyaka 55, wavukiye muri Turukiya, ni umukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi no gukora imiti cyo mu Budage kizwi nka BioNTech.

Yagishinze afatanyije n'umugore we Özlem Türeci, w'imyaka 53, na we uri mu nama nkuru y'ubuyobozi bwacyo, hamwe n'uwahoze ari umwarimu we Profeseri Christoph Huber, inzobere mu buvuzi bwa kanseri ukomoka muri Autriche (Austria).