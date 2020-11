Imvo n'Imvano irasesengura aho ibintu bigana nyuma y'amatora yo muri US 2020

Nubwo hari aho amajwi agisubirwamo kubarurwa, Donald Trump amaze gushyiraho umurwi w'abanyamategeko watangiye kwiyambaza ubucamanza. Donald Trump akomeje kuvuga ko iyo hatabaho ubujura bw'amajwi, ari we wari kuba yaratsinze. Kubera izo mpamvu aremeza ko ari we watsinze. Aravuga ko amaherezo y'icyo kibazo ari mu nkiko, ibyo kandi abishyigikiwemo na bamwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rye ry'aba Republicans. Umutegetsi ukomeye wo mu ishyaka rye ry'aba Republicans wagaragaje ko yemera ibyavuye mu matora ni George W Bush, wigeze kuba perezida w'icyo gihugu.

Perezida Donald Trump, wiyamamaje avuga ko ashaka gukomeza umugambi we wo kugira Amerika igihangange, akomeje kuburira abamushyigikiye kutemera ibyavuye muri ayo matora.

Nubwo hagitegerejwe kwemezwa kwa nyuma kw'ibyavuye mu matora n'itsinda ry'intumwa bita Electoral College, rigizwe n'intumwa 538, bigaragara ko Joe Biden ari we uzaba perezida kuko yarenze umubare w'ifatizo w'amajwi 270 ya Electoral College akenewe kugira ngo umukandida abe perezida w'Amerika. Ayo matora y'izo ntumwa za rubanda ategekanijwe kuzaba ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwa 12.

Ku rundi ruhande, Joe Biden, wo mu ishyaka ry'aba Democrats, aravuga ko imibare y'amajwi idashidikanya ko ari we watsinze. Ndetse yatangiye no kwitegura gushinga ubutegetsi. Ishyaka rye riramushyigikiye ndetse hari na bamwe mu bategetsi b'ishyaka ry'aba Republicans bemera ko yatsinze. Joe Biden aherutse no kuvuga ijambo, ashimira abamutoye, ariko anavuga ko azaba perezida w'Abanyamerika bose. Yasabye Abanyamerika kwibagirwa ibyabatandukanije igihe cyo kwiyamamaza, avuga bose ari Abanyamerika kandi baharanira inyungu z'igihugu cyabo muri rusange.