Rwanda: Uko indahiro y'ubuyoboke ituma Abanyarwanda baba mu mahanga bakomeza kugenzurwa

'Baterwa ubwoba'

'Abavandimwe banjye barashimuswe'

Bwana Zihabamwe ni umuntu ukomeye mu Banyarwanda baba mu mujyi wa Sydney, yageze muri icyo gihugu nk'impunzi mu 2006, ashaka guhunga icyo yabonaga ko ari urubuga rwa politike rurushaho kurangwa no kunigana ijambo abatavuga rumwe na leta no kubakandamiza.

Bwana Zihabamwe, ubu wibwira ko abavandimwe be bishoboka ko bapfuye akaba yahisemo kubivuga ku mugaragaro, nubwo yemeza ko bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye n'abandi bo mu muryango we, yongeyeho ati:

'Nta shingiro ry'ibirego'

"Abategetsi b'u Rwanda bafite amayeri menshi bakoresha mu kuburizamo ababanenga mu gihugu no hanze, uhereye ku gutera ubwoba no gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuburirwa irengero, iyicarubozo, ndetse no gutahukana mu Rwanda abatavuga rumwe na leta bavanywe mu bindi bihugu hadakurikijwe uburyo bwemewe bwo guhererekanya abacyekwaho ibyaha... ndetse no gutera ubwoba n'abo mu muryango".