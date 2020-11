Leta ya Tanzania yajyanwe mu rukiko kubera kubuza kwiga abanyeshuri batwite

Umuryango Equality Now uharanira uburenganzira bw'abagore, wareze leta ya Tanzania mu rukiko rw'Afurika rw'uburenganzira bwa muntu (African Court on Human and Peoples' Rights) kubera kubuza kwiga abakobwa batwite.