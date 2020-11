Brazil: Abazamu bishe umwirabure haca haduka imigumuko

Ireresi ry'iki gitero co mw'ijoro ryo ku wa kane mu gisagara co mu bumanuko bwa Brezili Porto Alegre yarazungurutse cane ku mbuga hwaniro no mu binyamakuru vy'iki gihugu - bituma abanyagihugu baterwa n'uburakari.