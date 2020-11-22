Amatora muri US: Sentare yakuriye inkoni ku gishitsi Trump muri Pennsylvania

Iyi ngingo ihaye inzira Pennsylvania kwemeza intsinzi ya Joe Biden mu ndwi iza - akaba asanzwe asumvya Trump amajwi arenga 80.000.

Bimwe mu biri mu ngingo yasohoye, umucamanza Brann yanditse ko abajejwe amatora ya Trump bari bagerageje "kwaka uburenganzira bwo gutora abantu hafi imiliyoni indwi zose".

Uru ni uruhombo rukomeye cane kuri Donald Trump mu rugamba rwiwe arimwo rwo kugerageza guhindura ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku wa 03 z'uku kwezi aho yatsinzwe n'umukeba wiwe Joe Biden.

Bwana Biden yaratsinze mu kuronka intumwa z'itora 306 kuri 232 za Perezida Trump, mu gihe hari hakenewe 270 kugira ngo atsinde.

Abajejwe amatora bo ku ruhande rwa Trump bamaze igihe batsindwa mu manza zo kwiyamiriza ivyavuye mu matora.

Mu yandi maleta arwanirwa bimeze gute?

Ku wa gatanu, Georgia nayo nyene yarakuriye inkoni ku gishitsi Perezida Trump mu kwemeza intsinzi ya Biden inyuma yo gusubiramwo ibarura hakoreshejwe iminwe.

Mu yindi leta Biden yatsindiye, abategetsi bayo bakomoka mu mugambwe w'aba Repubulika bandikiye umurwi ujejwe amatora bawusaba ko bobangira mu kwemeza ivyavuye mu matora mu kiringo c'indwi zibiri.