Rwanda: Ubushinjacyaha bwasabye ko imanza z'abo muri MRCD-FLN zihurizwa hamwe

Nsabimana Callixte 'Sankara' yavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gishimishije kuko na we yari yarabisabye mu magambo ye ati: "Guhuza izi manza ni byiza, cyane cyane uwari Perezida wanjye tugahurira hamwe tukabisobanura".

Gusa 'Sankara' yavuze ko aho afite ugushidikanya ari ku bandi 17 avuga ko we atazi niba bari abarwanyi ba FLN ngo kuko ntaho yigeze avugana cyangwa abonanira na bo.

Herman Nsengimana we yavuze ko na we yumva guhuza izo manza ntacyo bimutwaye, gusa abwira urukiko ko ubwo yafatwaga muri Congo, yafatanywe n'abandi barwanyi b'umutwe wa FLN basaga 300, bose bajyanwa mu kigo cya Mutobo gihugurirwamo abari mu mitwe y'abarwanyi, ariko ngo agatangazwa n'ukuntu we yakuwe muri icyo kigo wenyine agafungwa.