BBC News
, Gahuza
Simbira ku birimwo
Imice
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
BBC 100 Women: Menya Michelle Yeoh
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
BBC 100 Women: Menya Michelle Yeoh
Iminota 9 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Imvo n'Imvano: Ibitekerezo by'abatwandikiye bavuga ku minsi 100 ya Perezida Evariste Ndayishimiye
, Umwanya bimara 59,00
21 Ukw'icumi na rimwe 2020
3:05
Video,
Amashure yubatswe ku buryo budasanzwe muri Senegale
, Umwanya bimara 3,05
18 Ukw'icumi na rimwe 2020
1:36
Video,
Kamituga: kuri 50 bamenyekanye ntawarokotse
, Umwanya bimara 1,36
18 Ukw'icenda 2020
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019
3:46
Video,
Uyu muririmvyi wo muri Afrika y'epfo yahuye n'ikibazo co guhohoterwa
, Umwanya bimara 3,46
Haciye amasaha 2