Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru:
Ahavuye isanamu, ASHRAF SHAZLY
Ku wa gatandatu, Abanya-Ethiopia bahunze imirwano muri Tigray barakina volleyball mu gihe izuba ririmo kurenga mu nkambi y'impunzi ya Um Raquba muri Sudan...
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... ku cyumweru, muri Tigray, umugore arareba urumuri rwinjira mu nzu ye runyuze mu myenge yaciwe n'ibisasu byatewe mu rugo rwe i Humera.
Ahavuye isanamu, Reuters
Ku wa gatanu, imyuka iryana mu maso yagaragaye mu kirere, mu gihe uwigaragambyaga wo mu bamagana ibivugwa ko ari irondabwoko ku ishuri ry'i Cape Town muri Afurika y'epfo, na we yateraga polisi ikirimo umwuka uryana mu maso nayo yari yabateye.
Ku wa mbere, Bobi Wine, umunyamuziki akaba n'umunyapolitike urimo kwiyamamariza kuba Perezida wa Uganda, ahagaze hejuru y'imodoka ageza ijambo ku bitabiriye mitingi ye mu mujyi wa Fort Portal.
Ku wa gatanu, mu mujyi wa Tanta mu Misiri, 'robot' igenzurwa batayegereye irimo gupima ucyekwaho kuba arwaye coronavirus.
Dusubiye muri Ethiopia, ku wa mbere nimugoroba izuba ryasusurukije inzu z'i Gondar, muri leta ya Amhara, ituranye na leta ya Tigray aharimo kubera imirwano.
... ahandi i Gondar, uyu mugabo acuruje indorerwamo cyangwa ibyirori (miroirs) ndetse n'ibishushanyo byo mu irangi.
Mu gihe ubuzima busanzwe bukomeje mu bice bimwe bya Ethiopia, ibintu byabaye bibi ku bantu babarirwa mu bihumbi bahunze imirwano muri leta ya Tigray, bamwe muri bo ni aba bagaragara muri iyi foto yo ku cyumweru bari ku nkombe z'umugezi ku mupaka na Sudan.