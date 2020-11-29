Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru:

Insiguro y'isanamu,

Ku wa gatanu, imyuka iryana mu maso yagaragaye mu kirere, mu gihe uwigaragambyaga wo mu bamagana ibivugwa ko ari irondabwoko ku ishuri ry'i Cape Town muri Afurika y'epfo, na we yateraga polisi ikirimo umwuka uryana mu maso nayo yari yabateye.