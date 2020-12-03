Iran yemeje itegeko ryo kwongereza Uranium, kandi abagenduzi ba ONU bagahagarikwa

Inama nshingamateka ya Irani yemeje integuro y'itegeko ryo guhagarika abagenduzi b'ishirahamwe ONU ku bigo vyayo bihingura ubutare bw'ubumara, maze hagatangura ibikorwa vyo kwongereza inguvu za uranium.

Iri tegeko rishobora guha uburenganzira reta gusubira gutangura ibikorwa vyo kwongereza inguvu za uranium ku rugero rwa 20% - urugero ruri hejuru cane ugereranije na 3.67% rwari rwumvikanyweko mu masezerano yo mu 2015 - mu gihe ibihano iki gihugu cafatiwe bitoba vyavanyweho mu kiringo c'amezi abiri.