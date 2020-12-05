Iran yanse ibisabwa na Biden ku bijanye n'amasezerano yo guhingura ubutare bw'ubumara

Irani ntishobora kwemera ibisabwa na reta nshasha ya Biden ku bijanye n'amasezerano yayo yo guhingura ubutare bw'ubumara, kandi Amerika itegerezwa kubanza gusubira mu masezerano yo mu 2015 imbere y'uko twiyumvira ibijanye n'ibiganiro, ibi ni ibivugwa n'umushikiranganji w'imigenderanire wa Irani.

None Irani ihagaze he ku bijanye n'aya masezerano?

Ku wa gatatu w'iyi ndwi, Inama nshingamateka ya Irani yaremeje integuro y'itegeko ryo guhagarika abagenduzi b'ishirahamwe ONU ku bigo vyayo bihingura ubutare bw'ubumara, maze hagatangura ibikorwa vyo kwongereza inguvu za uranium gushika ku rugero rwa 20% - urugero ruri hejuru cane ugereranije na 3.67% rwari rwumvikanyweko mu masezerano yo mu 2015 - mu gihe ibihano iki gihugu cafatiwe bitoba vyavanyweho mu kiringo c'amezi abiri.