Urubanza rwa Alfred Nkubiri: Abamwunganira bavuga ko urukiko nta bubasha rufite

Amasezerano ngo yateganyaga ko impaka zabaho zakemurwa mu bwumvikane cyangwa se zikajyanwa mu rukiko rw'ubucuruzi.

Mu mwambaro w'iroza avuga mu ijwi ritumvikana neza kubera uburwayi, Alfred Nkubiri nawe yavuze ko yatunguwe no kwisanga muri gereza kandi byari biteganijwe ko mu gihe impaka zivutse zakemurirwa mu mishyikirano.