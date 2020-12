FBI ishinja umugabo wo muri Kenya gukoreshwa na al-Shabab ngo agabe igitero cy'indege muri US

Umugabo wo muri Kenya wize muri Philippines ibijyanye no gutwara indege arashinjwa gucura umugambi wo gushimuta indege ashaka kuyijyana ngo ayigongeshe inyubako ndende yo mu mujyi wo muri Amerika.

Cholo Abdi Abdullah yatawe muri yombi muri Philippines mu mwaka ushize aregwa ibijyanye no gutunga intwaro. Abashinjacyaha ntabwo bavuze izina ry'umujyi bivugwa ko yashakaga kugabamo icyo gitero.

Umwunganizi we mu mategeko yemeranyijwe n'umucamanza ku wa gatatu ko Bwana Abdullah akwiye kuguma afunze hategerejwe ko urubanza rwe rutangira mu kwezi kwa mbere.

Ibyo byaha aregwa birimo no gushimuta indege ndetse no kuba umufatanyacyaha mu mugambi wo kwica Abanyamerika.

Abakora iperereza bavuga iki?

Ndetse no "ku makuru ku nyubako ndende cyane kurusha izindi mu mujyi ukomeye wo muri Amerika", hamwe n'uko umuntu yabona uruhushya (visa) rwo kujya muri Amerika.

Bivugwa ko uwo mugambi wari ujyanye n'igitero cya al-Shabab cyiswe "Jerusalem Will Never be Judaized" (Yeruzalemu nta na rimwe izaba iy'Abayahudi), cyari icyo kwihimura ku butegetsi bwa Bwana Trump nyuma y'icyemezo cyo kwimura ambasade y'Amerika muri Israel bukayishyira mu mujyi wa Yeruzalemu.