Kenya: Abasenateri bemeje iyeguzwa rya Mike Sonko wari umukuru wa Nairobi

Bimwe mu birego yarezwe n'inteko y'akarere ka Nairobi, ni birego byo gukoresha amafaranga ya leta mu kuriha urugendo rwerekeza i New York rwakozwe n'umukobwa we mu mwaka wa 2018 ndetse no gukoresha nabi amafaranga y'ishuri agenewe abanyeshuri batishoboye b'i Nairobi.