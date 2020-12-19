Liberia: Indirimbo 'Mr Liar Man' ya George Weah yateye ibibazo vyinshi abanyagihugu

Bimwe mu biri muri iyo ndirimbo, harimwo nka:

"Mu gihugu canje, bariko bagerageza kumpiga mu vyo ntazi…Ariko Mr. Liar Man (Nyakwubahwa Mubeshi), urazi neza ko ntigeze nkora ivyo unyagiriza".

Perezida Weah yahoze ari umusatirizi mu mirwi ya AC Milan, Chelsea na Paris Saint Germain, yaragiye asohora indirimbo.

Mu 2014, yararirimbanye n'umucuraranzi w'umunya Ghana, Sidney, mu ndirimbo yo guhimiriza abanyagihugu ku kiza ca Ebola mu gihe cariko kiratema gitongora mu karere ka Afrika y'Uburengero.