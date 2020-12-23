UN isaba 'gushika hose' mu karere ka Tigray muri Ethiopia

ONU ivuga ko itewe amakenga bikomeye n'uko abasivire bamerewe mu karere ka Tigray ko muri Ethiopia.

ONU ivuga ko itewe impungenge nyinshi n'uko abasivire bamerewe mu karere ka Tigray ko muri Ethiopia, ikaba yasubiye gutera akamo reta kuyireka ngo yishikire hose kugira habe amatohoza kubivugwa ko habaye ivyaha vyo mu ntambara.