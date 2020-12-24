India: Umupatiri n’umubikira bakatiwe guherayo bagirizwa kugandagura uwundi mubikira

Umwe mu baharanira agateka ka muntu ati: ""Ubutungane burarenganuye Umubikira Abhaya. Agiye kwiruhukira mu mahoro"

Aba bantu babiri bagandaguye uyu mubikira mu gihe yari abafashe bari mu busambanyi.

Hari uwundi mupatiri agira gatatu, Patiri Jose Poothrikkayil, na we yagirijwe n'abashikirizamanza ko yasambanije Umubikira Sephy. Yarahagaitswe mu 2008 kuri ubu bwicanyi ariko mu nyuma ararekurwa kubera habuze ivyemezo.

Ikiziga c'uyu mubikira Abhaya catowe mu kinogo hafi y'uburaro bw'ababikira bwitiriwe umweranda Piyo mu gisagara ca Kottayam kiri mu bumanuko bw'Ubuhindi.

Sentare yavuze ko imbere y'uko yicwa, Abhaya yaravyutse mu gaturuturu ku wa 27 z'ukwa gatatu 1992, aja mu gikoni c'ubwo buraro bw'ababikira agiye gutora amazi yari muri firigo.

Mu gihe yashika mu gikoni, yafashe mpiri Kottoor na Sephy.

Mu ntango, igiporisi c'akarere n'ic'igihugu vyari vyavuze ko yari yariyahuye. Ariko, mu 1993, ikigo c'Ubuhindi kijejwe igendereza (Central Bureau of Investigation, CBI) caciye gifata mu minwe iki kibazo, maze gisanga yarishwe, ariko nticashoka gitora abamugandaguye.