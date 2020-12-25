Michael Jackson: Urugo rwe rwa Neverland rwaguzwe n'umuherwe kuri 'miliyoni $22'

Ron Burkle, wahoze kandi ari inshuti ya Jackson, vuba aha yaguze uyu mutungo uri ahitwa Los Olivos muri California, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi we.

Aha hantu hangana na hegitari 1,100 mu 2015 bahaciraga miliyoni $100.

Jackson yagize aha hantu mu 1987 ariko yagiye agorwa no kuhishyura

Aha hantu Michael Jackson yahahinduye urugo rwe mu gihe yari ageze ku gasongero ko kwamamara.

Yahahinduye kandi ahantu h'imyidagaduro, ahubaka icyanya cy'inyamaswa agahora ahazana abana n'imiryango yabo mu myidagaduro.

Mu myaka ya 1990 na 2000, Neverland yabaye izingiro ry'iperereza ku ihohotera rishingiye ku gitsina ku bana ryaregwaga Jackson.