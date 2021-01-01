2021 mu mafoto:Umwaka mushaka, ariko atari uko tubimenyereye

Miliyoni z'abantu kw'isi basezeye umwaka wa 2020 bahimbaza intango y'uwa 2021 ,ariko ikiza ca coronavirus catumye benshi mu bifuza kwidagadura badashora kuva mu mazu yabo .

Mu gihe mu bihugu vyinshi hari ingingo za gumiwe n'izindi zitandukanye, abari kwidagadurira umwaka mushasha bategetswe gukesha ijoro batekanye mu ngo zabo.