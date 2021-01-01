2021 mu mafoto:Umwaka mushaka, ariko atari uko tubimenyereye
Miliyoni z'abantu kw'isi basezeye umwaka wa 2020 bahimbaza intango y'uwa 2021 ,ariko ikiza ca coronavirus catumye benshi mu bifuza kwidagadura badashora kuva mu mazu yabo.
Mu gihe mu bihugu vyinshi hari ingingo za gumiwe n'izindi zitandukanye, abari kwidagadurira umwaka mushasha bategetswe gukesha ijoro batekanye mu ngo zabo.
Abandi bitavye ibirori canke ibiteramo bambaye udufukamunwa canke bafashe izindi ngingo.
Kuri iyo foto y'i Tokyo, abantu bagendeye ikibanza ca Kanda Myojin gushikiriza ibisabisho bambaye udufukamunwa. Ikibanza rurangiranwa ca Shinto cagabanuye igitigiri c'abamerewe kukigendera, mu gihe Ubuyapani bwugarijwe n'umurindi mushasha w'abandura Covid-19.
Wuhan mu Bushinwa, abantu bateraniye mu gisagara bafise ibipurizo n'imyambaro y'umunsi mukuru kugira barindire ko isaha zitandatu z'ijoro zigera kugira hatangure umwaka mushasha
Ibiturika birekura imbeya vyamuritse ijoro rya Taiwan mu kwigina umwaka wa 2021 mu gihe ibisagara vyinshi vyabujije ibirori ahubwo bigakorerwa ku mbuga hwaniro za internet.
Co kimwe n'uyu muryango w'i Seoul muri Korea y'Epfo, benshi kw'isi biginye umwaka mushasha mu buryo buciriye hagufi kandi akenshi i muhira iwabo.
Muri Philippines, imigwi mito mito y'abantu bahuriye muri kibanza co gufata akayaga (parc) i Manille (kuri iyo foto ikurikira) kugira barorere guturitsa ibirekura imbeya. Abategetsi bari babwiye abantu kudahura ari benshi cane.
I Hong Kong, imigwi y'abantu bahuriye ku kibanza ca Victoria Harbour kugira biginire hamwe.
I Yekaterinburg mu Burusiya ibirori ntivyari bishemeye aho abantu bahuriye ku kibanza citiriwe 1905 bafise ibimuri
Mu Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ho imishwarara y'imbeya iteye igomwe cane yo kwigina umwaka mushasha yamuritse ikirere ca emirat ya Ras al-Khaimah...
Ibirekura imbeya vyamuritse ikirere irya n'ino y'inyubakwa ya mbere ndende ,Burj Khalifa, igihe hagera isaha 6 z'ijoro i Dubai
I Moscow abantu bagereye ikibanza ca Place Rouge babonye imbeya z'ibiturika zimurika isengero ya Saint Bazil na Kremlin mu gihe abategetsi bari babujije abantu guhurira hamwe.
I Londres naho haturikijwe ibirekura imbeya mu bibanza bitandukanye. Indege zitagira abadereva zakwiye ikirere hafi y'ikibanza ca 02 Arena mu buseruko bwa Londres zandika ubutumwa bujanye n'ikiza ca coronavirus.