2021 mu mafoto:Umwaka mushaka, ariko atari uko tubimenyereye

Fireworks and drones illuminate the sky in London

Ahavuye isanamu, PA Media

Miliyoni z'abantu kw'isi basezeye umwaka wa 2020 bahimbaza intango y'uwa 2021 ,ariko ikiza ca coronavirus catumye benshi mu bifuza kwidagadura badashora kuva mu mazu yabo.

Mu gihe mu bihugu vyinshi hari ingingo za gumiwe n'izindi zitandukanye, abari kwidagadurira umwaka mushasha bategetswe gukesha ijoro batekanye mu ngo zabo.

Abandi bitavye ibirori canke ibiteramo bambaye udufukamunwa canke bafashe izindi ngingo.

Kuri iyo foto y'i Tokyo, abantu bagendeye ikibanza ca Kanda Myojin gushikiriza ibisabisho bambaye udufukamunwa. Ikibanza rurangiranwa ca Shinto cagabanuye igitigiri c'abamerewe kukigendera, mu gihe Ubuyapani bwugarijwe n'umurindi mushasha w'abandura Covid-19.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Wuhan mu Bushinwa, abantu bateraniye mu gisagara bafise ibipurizo n'imyambaro y'umunsi mukuru kugira barindire ko isaha zitandatu z'ijoro zigera kugira hatangure umwaka mushasha

Ahavuye isanamu, EPA

Insiguro y'isanamu,

Wuhan niho havugwa ko hatanguriye ikiza ca coronavirus

Ibiturika birekura imbeya vyamuritse ijoro rya Taiwan mu kwigina umwaka wa 2021 mu gihe ibisagara vyinshi vyabujije ibirori ahubwo bigakorerwa ku mbuga hwaniro za internet.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Ibiturika birekura imbeya mu kirere ca Taipei muri Taiwan

Co kimwe n'uyu muryango w'i Seoul muri Korea y'Epfo, benshi kw'isi biginye umwaka mushasha mu buryo buciriye hagufi kandi akenshi i muhira iwabo.

Ahavuye isanamu, EPA

Insiguro y'isanamu,

Uwu muryango w'i Seoul wakije buji usangira gato (gateau) mu gutangura 2021

Muri Philippines, imigwi mito mito y'abantu bahuriye muri kibanza co gufata akayaga (parc) i Manille (kuri iyo foto ikurikira) kugira barorere guturitsa ibirekura imbeya. Abategetsi bari babwiye abantu kudahura ari benshi cane.

Ahavuye isanamu, Getty Images

I Hong Kong, imigwi y'abantu bahuriye ku kibanza ca Victoria Harbour kugira biginire hamwe.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Abantu i Hong Kong bari bambaye udufukamunwa mu myambaro yabo y'umunsi mukuru kugira barindire umwaka mushasha

I Yekaterinburg mu Burusiya ibirori ntivyari bishemeye aho abantu bahuriye ku kibanza citiriwe 1905 bafise ibimuri

Ahavuye isanamu, Getty Images

Mu Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ho imishwarara y'imbeya iteye igomwe cane yo kwigina umwaka mushasha yamuritse ikirere ca emirat ya Ras al-Khaimah...

Ahavuye isanamu, Getty Images

Ibirekura imbeya vyamuritse ikirere irya n'ino y'inyubakwa ya mbere ndende ,Burj Khalifa, igihe hagera isaha 6 z'ijoro i Dubai

Ahavuye isanamu, EPA

I Moscow abantu bagereye ikibanza ca Place Rouge babonye imbeya z'ibiturika zimurika isengero ya Saint Bazil na Kremlin mu gihe abategetsi bari babujije abantu guhurira hamwe.

Ahavuye isanamu, EPA

Insiguro y'isanamu,

Ikibanza ca Place Rouge mu Burusiya

I Londres naho haturikijwe ibirekura imbeya mu bibanza bitandukanye. Indege zitagira abadereva zakwiye ikirere hafi y'ikibanza ca 02 Arena mu buseruko bwa Londres zandika ubutumwa bujanye n'ikiza ca coronavirus.