Australia: Indirimbo y'igihugu yavuguruwe ngo hubahwe amateka y'abasangwabutaka

Umurongo wakuwe mu ndirimbo y'igihugu, ubundi yitwa 'Advance Australia Fair', ni uvuga ngo "For we are young and free". Ahubwo bazajya baririmba bati: "For we are one and free".