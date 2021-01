Ubumwe bw'igihugu vya Buraya bwiteguye kunagura ubucuti n'Uburundi

Iyi Nama yashima intambwe imaze gushikwako na reta y'Uburundi mu bijanye n'umutekano, ukurwanya ukudahana no mu bisata bitandukanye, n'aho yavuga ko hakiri vyinshi bigikenewe mu bijanye no kunywanisha abarundi, ubutungane, intwaro rusangi hamwe no kwubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu.