Dr Dre: Icyamamare muri Rap ari mu bitaro kubera indwara mu bwonko

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Dr Dre, aha ni mu 2018, ni umwe mu bahiriwe cyane mu njyana ya hip-hop

Dr Dre, umuhanzi wa Rap akaba n'umuntu utunganya muzika, ari mu bitaro kubera indwara ifata udutsi two mu bwonko yitwa aneurysm.

Dr Dre w'imyaka 55 ni umwe mu bahiriwe cyane kandi bavuga rikijyana muri muzika ya hip-hop ku isi, ari mu bitaro by'i Los Angeles kuva kuwa mbere nk'uko ikinyamakuru TMZ kibivuga.

Andre Romelle Young uzwi nka Dr Dre, Kuri Instagram, yanditse ati: "Ndi kumererwa neza kandi ndi kwitabwaho by'ikirenga n'itsinda ry'abaganga banjye".

Mu byo yanditse, Dr Dre yavuze kandi ko "Vuba nzava mu bitaro ntahe." Avuga ko ashimira abaganga ku bitaro biri kumukurikirana.

Inshuti ze n'ibyamamare bagenzi be bahise batangaza amagambo amwifuriza gukira vuba nyuma y'uko amakuru ko ari mu bitaro amenyekanye.

Ice Cube, baririmbanye muri NWA itsinda rya muzika ryo mu myaka ya 1980 yanditse kuri Twitter ati: "Urukundo n'amasengesho ku nshuti yanjye Dr Dre."

Snoop Dogg, wabonywe akanazamurwa na Dr Dre mu myaka ya 1990 yanditse kuri Instagram ati: "KIRA VUBA DR DRE, TURAGUKENEYE."

Missy Elliott, 50 Cent na Ciara ni abandi 'bastars' nabo banditse amagambo yo kwifuriza Dr Dre gukira vuba.

Dr Dre ari mu bahaye umurongo Rap yo mu gice cy'uburengerazuba bwa Amerika, kandi yagize uruhare runini mu kuzamura Eminem, 50 Cent na Kendrick Lamar n'abandi.

Aneurysm ni ukubyimba agace kamwe ku gatsi k'amaraso ko mu bwonko, biba iyo kacitse intege kubera umuvuduko w'amaraso.