Rwanda: Padiri Ubald Rugirangoga uzwi na benshi ku gusengera abarwayi yatabarutse

Ahavuye isanamu, Ubald Rugirangoga Insiguro y'isanamu, Padiri Ubald Rugirangoga ni 'ikimenyabose' mu Rwanda aho bamwe bavuga ko asengera abarwayi bagakira

Padiri Ubald Rugirangoga umwe mu bazwi cyane mu Rwanda mu masengesho yo gusabira abarwayi yapfiriye muri Amerika, nk'uko byemejwe na diyosezi gatolika mu Rwanda.

Umuntu wa hafi wo mu muryango wa Rugirangoga yemereye BBC iby'aya makuru, avuga ko yari yarakize Coronavirus ariko iyo virus yatumye indi ndwara yari afite mbere imuzahaza.

Rugirangoga yamaze iminsi arwariye mu bitaro bya "University of Utah Hospital" i Salt Lake City muri leta ya Utah muri Amerika.

Ibinyamakuru byaho bivuga ko Rugirangoga umubiri we utari ukirimo Covid-19, ahubwo yariho arwana n'izindi ndwara zamukomereye kubera iki cyorezo.

Bivuga kandi ko iki cyorezo yaba yaracyanduye mu kwezi kwa 10 ubwo yari mu masengesho yo gukiza abantu ahitwa Green Bay muri leta ya Wisconsin mu kwezi kwa 10 umwaka ushize.

Itangazo rya disyosezi ya Cyangugu ryasinyweho n'umushumba wa diyoseze ya Gikongoro rivuga ko Rugirangoga yapfuye mu rukerera rw'uyu munsi kuwa gatanu muri Leta zunze ubumwe za Amerika.

Mu minsi ishize, hagiye hatangazwa ubutumwa mu mashusho bw'uyu mupadiri ari mu bitaro asaba abantu kumusengera, ariko anavuga ko ari koroherwa kandi yizeye gukira.

Rugirangoga ukomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni umupadiri uzwi cyane mu Rwanda kubera ubuhamya bwa benshi bavuga ko asengera abarwayi bagakira.