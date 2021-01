FAO iragabisha ko inzige zishobora gusubira gutera Afrika y'Ubuseruko.

Mu makuru mashasha yasohoye ku wa mbere, FAO yavuze ko izo nzige zitarakura ziriko zimuka ziva aho zavyariwe mu buseruko bwa Ethiopia no mu majahagati ya Somalia zikwiragira mu ntara ya SNNP ya Ethiopia no mu bice vya Kenya vyo mu buraruko no ku nkengera y'ibahari.