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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
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Amatora muri Uganda 2021: Ibintu bitanu ukeneye kumenya
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Amatora muri Uganda 2021: Ibintu bitanu ukeneye kumenya
Haciye isaha 1
Ivyarabwe cane
3:42
Video,
Amatora muri Uganda 2021: Ibintu bitanu ukeneye kumenya
, Umwanya bimara 3,42
Haciye isaha 1
4:08
Umviriza,
Muganga arasubiza ibibazo byanyu kuri Coronavirus
, Umwanya bimara 4,08
11 Ukwa mbere 2021
58:59
Umviriza,
Imvo n’imvano ku mushinga wo kwimurira abaturage mu mazu mashya yo mu gace ka Busanza
, Umwanya bimara 58,59
9 Ukwa mbere 2021
3:00
Video,
Bimwe mu bitsindo 10 bikomeye vyinjijwe mu nkino 10 zanyuma z'igikombe ca FA mu myaka 25 iheze
, Umwanya bimara 3,00
10 Ukwa mbere 2021
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019