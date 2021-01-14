Uganda: Amatora yatangiye, ibikoresho by'amatora hamwe byatinze bikerereza abatora

Imirongo y'abagiye gutora mu nkengero za Kampala

Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda yatangiye kuva saa moya ku isaha yaho, imirongo miremire y'abatora yabonetse mu bice bitandukanye by'igihugu, barahitamo umukandida umwe mu 10 bahatanira uwo mwanya.

Amatora ari kuba mu gihugu kitarimo 'internet' ndetse n'imbuga nkoranyambaga zikaba zarahagaritswe.

Bobi Wine wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi aratorera hafi y'aho atuye ahitwa Magere mu karere ka Wakiso muri Kampala.

Perezida Yoweri Museveni we aratorera mu gice cy'icyaro iwabo aho afite urugo mu burengerazuba bw'igihugu.

Hari ingorane zitandukanye mu gutanga no kubona amakuru mu gihe internet n'imbuga nkoranyambaga byavanyweho mu gihugu.