North Korea: Bamuritse misile zidasanzwe zirasirwa hasi mu nyanja

Izi misile zamurikiwe mu karasisi ka gisirikare kabaye nyuma y'inama idasanzwe ya politiki

Koreya ya ruguru yamuritse ubwoko bushya bwa misile ziraswa kure zivuye hasi mu nyanja, igitangazamakuru cya leta cyazise "intwaro ikomeye kurusha izindi".

Izo misile zerekanywe mu karasisi kari gahagarariwe na Perezida Kim Jong-un, nk'uko igitangazamakuru cya leta kibivuga.

Iri murika ryabaye ejo kuwa kane ryabaye ku musoza wa kongere idasanzwe y'ishyaka riri ku butegetsi aho Kim Jong-un yise Amerika "umwanzi uruta abandi".

Amafoto yatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya Koreya ya ruguru yerekana nibura misile enye nini z'umutwe w'umweru n'umukara zimurikwa imbere y'imbaga y'abantu bazamura amabendera.

Mu ikoti ry'uruhu n'ingodero, Bwana Kim yabonetse aseka kandi azamura akaboko ariho areba aka karasisi kabereye ku rubuga rwitwa Kim Il Sung Square i Pyongyang.