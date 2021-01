Joe Biden: Lady Gaga na Jennifer Lopez bazaririmba mu birori byo kurahira

Lady Gaga niwe uzaririmba indirimbo y'igihugu muri uyu muhango uzaba kuwa gatatu utaha. Lopez, watangaje ko ashyigikiye Biden umwaka ushize, we azaririmba izindi ndirimbo ku ruhande.

Mu 2016 Lady Gaga yabonetse mu bukangurambaga bwateguwe na Joe Biden bwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, Lopez we umwaka ushize yari mu kiganiro cy'ikoranabuhanga avugana na Joe Biden mu gihe cyo kumwamamaza.

Ni bande bandi baririmbye mu muhango nk'uyu?

Ubwo Trump yariho arahira mu myaka ine ishize, Jackie Evancho wari ufite imyaka 16 uzwi kubera American Idol niwe waririmbye indirimbo yubahiriza igihugu, abandi bahanzi nka Toby Keith, Lee Greenwood na band ya rock ya 3 Doors Down baririmbye muri concert y'imbaturamugabo yabaye mu ijoro ryabanje.

Mu myaka ine yari yabanje, iyo ndirimbo bita 'Star-Spangled Banner' yaririmbwe na The United States Navy Band Sea Chanters, umuhanzi Aretha Franklin aririmba iyitwa My Country, 'Tis of Thee'