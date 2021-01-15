Ingene Caf yahagaritse pansiyo ya Hayatou hanyuma ikaza kumutera iteka

Niyo yashikirizwa iryo teka ryo kuba umukuru w'iteka w'urwego rujejwe umupira w'amaguru muri Africa (Caf) kuri uyu wa gatanu, bishobora kuba intango nshasha y'ingene iryo shirahamwe rifata Cameroun kuva akuwe mu kwezi kwa gatatu mu 2017.

Iryo teka aja kuritererwa mu gihugu ciwe c'amavukiro Cameroun mu birori vyihariye buca ico gihugu cakira inkino z'ihiganwa ry'imigwi y'ibihugu-Championnat d'Afrique des Nations.

Hayatou w'imyaka 74 yatwaye Caf kuva mu 1988 gushika mu 2017, imyaka yamaze yubaka ishirahamwe atako ryari ryifashe akarishikiriza umusubirizi wiwe Ahmad rifise amahera angana na miliyoni 130 z'ama dollar kuri konte n'igitigiri c'amahiganwa kiguma ciyongera.

Mu nama yabereye muri Maroc mu kwezi kw'indwi mu 2017, ExCo yemeje ingingo ko abayigize bose, bafata ikiruhuko c'izabukuru canke bagikora-badashobora kuronka pansiyo kuko batigeze bayiziganiriza.

Hayatoyu na Patel-yari yinjiye muri ExCo mu 2004, bompi bavuye muri Caf mu 2017 mu kwezi umunye Madagascar Ahmad yatangaza abakurikirana ivy'umupira w'amaguru muri Africa mu kwegura uwari amaze imyaka myisnhi ariwe aramutswa iryo shirahamwe.