US : Abanyamadini rukristu bashigikiye Trump bagize uruhara mu migumuko yo kuri Capitol

Muri ibi bisata vyose, ubutegetsi bwa Trump bwarakoze birashimwa: Trump yaragabanije amafaranga ku mashirahamwe ashigikiye abakorora inda, agena abacamanza barenga 200 ku rwego rw'amareta hamwe na batatu ku rwego rw'igihugu bashigikiye ukubungabunga imico ya kera (Conservateurs), yongera yimurira i Yeruzalemu ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Isirayeli abivanye i Tel Aviv - iki kikaba cari icipfuzo co kuva kera cane mu banyamadini bamwe bamwe b'abazungu.

'Kurwanira imico Rukristu' muri Amerika

Ariko, uretse utubazo kanaka two mu myiyamamazo, hari abahinga bamwe bavuga ko "Ukurwanira imico Rukristu" biri mu vyatumye abanyamadini bashigikira imyiyamamazo ya Trump.

Yariyemeje "kurwanira imico rukristu" mbere ku banywanyi biwe batari bake, icivugo ciwe co "Gusubira gukomeza Amerika" ( Make America Great Again) gishobora kuba citiranwa na "Gusubiza Amerika mu bukristu" ( Make America Christian Again).