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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Jill Biden, agiye kuba First Lady mushasha ninde?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Jill Biden, agiye kuba First Lady mushasha ninde?
Iminota 26 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku mibereho y'abaturage ba Rubavu, nyuma ya Covid-19 yatumye imipaka ifungwa
, Umwanya bimara 59,00
16 Ukwa mbere 2021
5:13
Video,
Rio de Janeiro muri Brezile, abirabure bakiri bato baricwa cane kurusha abazungu...
, Umwanya bimara 5,13
14 Ukwa mbere 2021
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019
3:42
Video,
Amatora muri Uganda 2021: Ibintu bitanu ukeneye kumenya
, Umwanya bimara 3,42
12 Ukwa mbere 2021
2:11
Video,
"Papa w'agatwengo"... yamamaye kw'isi...
, Umwanya bimara 2,11
13 Ukwa mbere 2021