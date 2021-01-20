Trump mu masaha ye ya nyuma ku butegetsi 'yababariye' Lil Wayne n'abandi bantu 140

Perezida Donald Trump mu masaha ye ya nyuma ku butegetsi yahaye imbabazi anoroshya ibihano ku bantu barimo umuraperi Lil Wayne wemeye cyaha cyo kwitwaza imbunda kandi abibujijwe.

Umwaka ushize Lil Wayne yagarutsweho mu binyamakuru ubwo yabonetse ari kumwe na Trump yaje gushima politiki ye ku birabura. Yababariwe mu gihe haburaga iminsi micye ngo akatirwe.

Itangazo ry'urutonde rw'abantu Trump yababariye ryasohotse mu gihe habura amasaha macye ngo uwamutsinze mu matora Joe Biden arahire.

Wayne w'imyaka 38, izina rye nyaryo ni Dwayne Michael Carter Jr, mu 2019 polisi yamufatanye imbunda n'amasasu mu ndege ye bwite i Miami muri Florida.

Polisi yemeje ko imbunda ya pistol ifunikishije zahabu n'amasasu, byafatiwe mu gikapu cye ari ibye. We yavugaga ko iyo mbunda ari impano yari yahawe ku munsi mpuzamahanga w'ababyeyi b'abagabo.

Uwari umujyanama we waregwaga kunyereza imari

Steve Bannon wari umujyanama wa Trump mu kwiyamamaza kuba perezida mu 2016 mu mwaka ushize yarezwe amabi mu gukusanya amafaranga yo gukoresha mu kubaka urukuta hagati ya Amerika na Mexico.