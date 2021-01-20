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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Joe Biden, prezida mushasha wa Amerika ni muntu ki?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Joe Biden, prezida mushasha wa Amerika ni muntu ki?
Iminota 8 iraheze
Ivyarabwe cane
1:10
Video,
Kuba uwahoze ari Prezida wa USA bimera gute?
, Umwanya bimara 1,10
19 Ukwa mbere 2021
4:12
Umviriza,
Ibibazo byanyu kuri Coronavirus: Kunywa amazi ashyushye byaba birinda kwandura?
, Umwanya bimara 4,12
18 Ukwa mbere 2021
1:48
Video,
Jill Biden, agiye kuba First Lady mushasha ninde?
, Umwanya bimara 1,48
18 Ukwa mbere 2021
4:08
Umviriza,
Muganga arasubiza ibibazo byanyu kuri Coronavirus
, Umwanya bimara 4,08
11 Ukwa mbere 2021
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku mibereho y'abaturage ba Rubavu, nyuma ya Covid-19 yatumye imipaka ifungwa
, Umwanya bimara 59,00
16 Ukwa mbere 2021