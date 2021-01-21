US: Biden yashitse afata amategeko bwirizwa ahindura ingingo za Trump

Mu gihe yariko aja muri Maison Blanche/White House inyuma y'irahira, yanditse kuri Twitter ati: "Nta mwanya wo guta mu guhangana n'ibiza biduhanze".

Batatu mu bamuboneye izuba bari bitavye ivyo birori: Barack Obama - yabeyereye icegera mu myaka umunani yose yamaze ku butegetsi, Bill Clinton na George W Bush, hamwe kandi n'icegera ca Perezida Trump, Mike Pence.

Hagiye kuba ingingo itegeka bose kwambara udupfukamunwa no gutandukanya mu gihe abantu bazoba bari mu nyubakwa z'igihugu.

Iyi ngingo yo gusubira mw'ishirahamwe OMS yakirijwe yompi n'umunyamabanga mukuru wa ONU, Antonio Guterres, avuga ko ari "ingingo kirumara" kugira ngo isi ikorere hamwe mu kurwanya iki kiza, nk'uko bivugwa n'umuvugizi wiwe.

Yaciye atera igikumu kw'itegeko bwirizwa ryugurura inzira yo gusubira mu masezerano ya Paris yo mu 2015 yerekeye ihindagurika ry'ikirere, amasezerano Trump yivumbuyemwo burundu mu mwaka uheze.