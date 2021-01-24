Burundi: Révérien Ndikuriyo yatowe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD

Ahavuye isanamu, CNDD-FDD Insiguro y'isanamu, Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD-FDD, yiyemeje kutazobahemukira abagumyabanga

Umukenguzamateka Reveriyano Ndikuriyo niwe ahejeje kwemezwa n'abanywanyi ba CNDD-FDD nk'umunyamabanga mukuru mushasha w'uyo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi.

Ni inyuma y'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye ku mugwa mukuru wa poritike, Gitega , kuri uyu wa Mungu 24/01/2021.

Umukenguzamateka Ndikuriyo asubiriye Evariste Ndayishimiye yari ajejwe ayo mabanga kuva mu 2016 igihe haba isubirwamwo vy'inzego zirongoye uyo mugambwe.

Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umushingamateka Ndikuriyo yashimiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagendanye, hamwe n'abanywanyi b'umugambwe wiwe bamwizeye.

Yiyemeje kutazobahemukira.

Umukenguzamateka Reveriyano Ndikuriyo yavukiye muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba.

Reveriyano Ndikuriyo yahoze ari mu banywanyi ba CNDD-FDD igihe wari ukiri umuhari warwanya ubutegetsi mu ntambara yadutse mu Burundi inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993.

Uyo muhari umaze gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara, umukenguzamateka Ndikuriyo yarasubijwe mu buzima busanzwe akaba yararanguye amabanga atandukanye mu gihugu.

Kuva mu 2004 yabaye buramatari w'intara ya Makamba asanzwe avukamwo, gushika mu 2007 aho abereye umushingamateka gushika mu 2010.

Mu 2010, yatowe kuba umukenguzamateka, amabanga yasubiye gutorerwa mu 2015 mu matora yabayemwo impari nyinshi, maze aca atorwa kuyirongora gushika mu 2020.