Shyamala Gopalan: Umugore yashikanye Kamala Harris aho ageze

Umupfasoni Harris aranditse amateka - ni we mugore wa mbere, kandi w'umwirabure, akomoka muri Aziya y'Ubumanuko, abaye icegera c'umukuru w'igihugu wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika.

Ariko, ivyigwa vy'ubuhinga bukomeye nta kibanza vyari bifise kw'ishure ry'abagore yigako mu gisagara ca Delhi, Delhi's Lady Irwin College for women, ryatangujwe n'abakoloni b'Abongereza batwara Ubuhindi, biba ngombwa ko yigira impamyabushobozi mu bijanye n'ivyigwa vyo mu rugo, nk'ibijanye n'ugufungura n'ivyo gutunganya urugo.

Avuga atwenga yavuze ati: "Twarashobora kumubaza tuti 'None harya bakwigisha iki? Gutunganya imeza? Bakwigishe aho gushira ikiyiko?' Yaradushavurira cane".

"Papa nta ngorane n'imwe yari afise ku ciyumviro ciwe co kuja hanze, ariko yari afise ubwoba kuko ata muntu n'umwe twari tuzinanye muri Amerika. Ariko yari azi akamaro ko kwiga ari co gituma yamuretse aragenda. Yari yaronse abamufasha, ariko dawe yaremeye ko azomufasha mu mwaka wa mbere".

Rero, ku myaka 19, umupfasoni Gopalan yavuye mu Buhindi aja mu gihugu atari bwigere ajamwo na rimwe mu buzima bwiwe kandi ahantu ata muntu n'umwe yari azinanyeyo, agiye kuminuza mu vyigwa bijanye no gufungura hamwe n'ivyerekeye uruhererekane ndemamubiri (endocrinologie).

Mu gitabo ciwe 'The Truths We Hold' (ukuri kuri muri twebwe) yanditse mu 2019, umupfasoni Harris yanditse kuri uru rugendo rwa nyina wiwe.

Cari igihe ciza co kuba muri Amerika.

"Ibi ni ivyo mu myaka mirongo iheze, ariko ndibuka ambwira igihe kimwe, azungagiza umutwe, ko abazungu - abanyamahanga - batatahura urugamba, batatahura ico ari co kunyagwa amahirwe. Nta nsiguro yatanze, ariko natahuye ko ari ikintu yaciyemwo nk'umuntu atari umuzungu".

Ati: "Twese twariyumvamwo urugamba rwo kurwanira agateka ka zina muntu muri kino gihugu. Twabona ko rwari urugamba ruri mu mihari yarwanira agateka k'ibihugu bitaratera imbere kandi nibaza ko ari co gituma yifatanije n'abandi muri uru rugamba. Twese twabona ko turi kumwe na bashiki bacu na bene wacu muri uru rugamba rwo guharanira agateka".

Donald Harris aherutse kubwira ikinyamakuru New York Times ko uyu mupfasoni ari we "yaboneka cane ugereranije n'abandi bose muri iryo huriro ry'abagabo n'abagore".

Ahavuye isanamu, Biden for President

"Yabishuye ati: 'Nyoko wanyu yaramukunze kandi nta ngeso mbi yari afise, none twebwe twomwankira iki'?"

Ahavuye isanamu, The Washington Post via Getty Images

Urugo ntirwamaze igihe kinini. Kamala Harris amaze imyaka itanu, abavyeyi biwe baratandukanye, kandi n'aho we na mutoyi wiwe Maya bama baja kuramutsa se wabo mu gihe c'uburuhuko, nyina wabo yabareze wenyene.

Mu nyuma yagiye gukora mu Bufaransa, mu Butaliyano no muri Canada, imbere y'ugusubira muri Laboratoire Lawrence Berkeley i California mu myaka cumi ya nyuma y'akazi kiwe.

Balachandran avuga ko kanseri yiwe imaze kuba nyinshi, mushiki we yahisemwo gusubira mu Buhindi, kugira ngo arangirize ubuzima bwiwe mu kigo co guhoza cashinzwe na nyina wiwe na mushiki we. Ariko rwabaye urugendo atigeze ashobora gukora.