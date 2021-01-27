US - Russia: Mu kiganiro ca mbere na Putin, Biden yagarutse ku vyo kwivanga mu matora

Mu bindi bavuganye harimwo ibijanye n'imyiyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibandanya mu Burusiya hamwe n'amasezerano ya nyuma hagati ya Amerika n'Uburusiya ku bijanye n'ibirwanisho vy'ubumara.