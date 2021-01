Tanzania: Ekleziya Katorika iragabisha ko Covid-19 iriko iriyongera ku rugero ruteye ubwoba

Hagati aho, ntirivuga nimba no muri Tanzania hariho abariko barandura bwa bwoko bushasha bwa coronavirus, rigasaba abantu kuba maso bafatiye ku bivugwa mu zindi mpande z'isi.

Rishimangira riti: "Duhimirize intambara yo kurwanya umugera wa coronavirus mu gukorersha ibirwanisho vyose vy'umutima, umubiri, ubuhinga no mu kibano. Ntiturambirwe no guhimiriza igisabisho, kwiringa gukorakorana, gukaraba n'amazi n'isabuni igihe cose, gufata ingingo igihe cose twiketse ibimenyetso vyayo, tukirinda kandi no kwegerana".