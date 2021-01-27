Boeing 737 Max yemerewe gusubira mu kirere i Buraya inyuma y'impanuka

Muri iyi ndwi ariko umwe mu bahoze ari abategetsi mu ruganda rwa Boeing737 i Seattle yabwiye BBC ko gusubira kuyemerera kwabaye hataragera.

Ibibazo vy'ubuhinga

Impanuka ya mbere ya 737 Max yabaye mu kwezi kw'I cumi mu 2018 igihe indege ya Lion Air yakorokera mw'ibahari uva muri Indonesia.