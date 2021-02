Dolly Parton 'yanze' ishimwe ry'ikirenga rya perezida wa US inshuro ebyiri

Parton w'imyaka 75 - yamenyekanye mu ndirimbo zakunzwe cyane hambere nka Jolen, I Will Always Love You, cyangwa Island in the Stream ye na Kenny Rogers - avuga ko yumva atanakwiye iryo shimwe.