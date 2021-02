Ethiopia irahakana kwica abantu barenga 50.000 biciwe Tigray

Jan Egeland, arongoye ishirahamwe rya Norwegian Refugee Council, yavuze ko amashirahamwe atanga imfashanyo atarashobora gushika mu turere two hagati no mu burengero tw'iyo ntara, co kimwe no mu makambi y'impunzi.