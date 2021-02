Myanmar: Antonio Guterres wa UN asaba amakungu kuburizamwo isenyurwa ry'ubutegetsi

Igisirikare catembagaje ubu butegetsi kigaca gitangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe azomara umwaka wose, kiriko kirondera gusigura ivyo cakoze mu kuvuga ko amatora yo mu kwa cumi na rimwe yabayemwo ubusuma bwatumye umugambwe w'umupfasoni Suu Kyi, National League for Democracy (NLD) uyatsinda.

Yagirizwa amakosa arimwo kurenga ku mategeko ajanye no kwinjiza hamwe no gusohora ibidandazwa, hamwe no gutunga ibikoresho vy'itumatumanako mu buryo buteye kubiri n'amategeko.