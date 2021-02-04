Uganda: Stella Nyanzi impirimbanyi itavugarumwe n'ubutegetsi yahunze
Stella Nyanzi impirimbanyi itavugarumwe n'ubutegetsi muri Uganda yahunze iki gihugu yerekaza muri Kenya, nk'uko byemejwe n'umunyamategeko we.
George Luchiri, umunyamategeko wa Nyanzi yabwiye umunyamakuru wa BBC ko "yabonaga ibikorwa byo gufunga cyangwa gushimuta abanyapolitiki nawe bimusumbirije".
Nyanzi, wari umwalimu muri kaminuza, yambutse umupaka wa Kenya na Uganda mu modoka rusange yiyoberanyije ngo adafatwa.
Ibinyamakuru muri Kenya bivuga ko n'abana be bari kumwe nawe i Nairobi, aho bageze kuwa gatandatu ushize.
Madamu Nyanzi yumvikanye kenshi anenga ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni, ndetse na perezida ubwe.
Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, yavuye muri gereza nyuma yo guhanagurwaho icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu anyuze kuri internet.
Mu kwezi kwa cyenda 2018, Nyanzi yahamijwe icyaha kubera ubutumwa yanditse kuri Facebook avuga ku myanya myibarukiro ya nyina wa perezida Museveni.
Nyanzi ubu ari gusaba ubuhungiro muri Kenya, nk'uko umunyamategeko we abivuga.
Mu matora aherutse muri Uganda, Stella Nyanzi yiyamamarije umwanya w'umudepite w'umugore uhagarariye Kampala, ntiyatsinda.