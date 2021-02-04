Mukuru wa Mariah Carey aramusaba indishyi za miliyoni $12 kubera 'kumusebya'

The Meaning of Mariah Carey ni igitabo yasohoye mu kwezi kwa cyenda

Mukuru wa Mariah Carey ari gukurikirana uyu muhanzi asaba indishyi z'akababaro za miliyoni $12 kubera "akababaro gakabaije" avuga ko yatewe n'ibyanditswe na murumuna we mu gitabo cye.

Mu kirego cye, Alison Carey avuga ko mu gitabo cya Mariah Carey avuga ko ubwo yari afite imyaka 12 mukuru we yashatse kumugurisha nk'indaya, ndetse yamujugunyeho icyayi kiri kubira.

Mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize uyu muririmbyi w'icyamamare yasohoye igitabo The Meaning of Mariah Carey kivuga ku buzima bwe.

Alison wari ufite imyaka 20, mu gihe ibivugwa mu gitabo byabaga, yatanze ikirego kuwa mbere mu rukiko rw'ikirenga rw'i New York.