Rwanda: Ignace Nkaka wa FDLR yasabye kubabarirwa nk’abari bamukuriye 'leta yababariye'

Me Milton Nkuba wunganira Nkaka yabwiye urukiko ko umukiriya we uruhare rwe mu bikorwa bya FDLR "rwari rutoya cyane" ngo kuko we nta byemezo yafataga.