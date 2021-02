US: Joe Biden yizeje gufatanya na AU gukemura amakimbirane muri Africa

Yagize ati: "Ubutegetsi bwanjye bwiyemeje kuvugurura ubufatanye ku isi no kongera kwegerana n'imiryango mpuzamahanga nk'Ubumwe bwa Africa.

Yongeraho ati: "Tugomba no guhangana n'ikibazo gikomeye kituri imbere. Ibyo birimo kurushaho gushora imari mu kurengera ubuzima ku isi, gutsinda Covid-19, no gukorana mu kwirinda, kubona kare no kwitegura guhashya ibyorezo byo mu gihe kizaza."