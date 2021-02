Lil Uzi Vert: Umuririmvyi wo muri Amerika yihomye mu gahanga diyama ya miliyoni 24 $

Lil Uzi Vert yatumye haba amajambo menshi y'abakunzi biwe kw'isi yose igihe yerekana video y'ingene ubu asa, agaca anandika ku mbuga ngurukanabumenyi ya Instagram ngo " Ubwiza burababaza" (Beauty is Pain).

None Lil Uzi Vert ni nde?

Lil Uzi yamenyekanye cane inyuma yo gushira ahabona ururirimbo rwiwe rwa Luv is Rage mu mwaka wa 2015.

Izindi ndirimbo zatumye aba rurangiranwa ni nk'ururirimbo rwiwe Money Longer yaririmvye mu 2016, You was Right, Gucci Mane, Bad na Bouje iza mu kibanza ca 100 kuri Billboard muri Amerika hamwe na Tour Life rwatumye ahabwa agashimwe ka MTV k'ururirimbo rwa mbere mu gihe c'ubushuhe.