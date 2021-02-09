Ibitigiri vy'abandura Covid vyiyongereye mw'ikambi ya gisirikare y'Abongereza muri Kenya

Avuga kandi ko ata bakozi b'abanya Kenya babonanye n'abo basirikare bashasha bari binjiye bavuye mu Bwongereza, ariko ko hari bamwe mu basanzwe bari muri ako karere bahawe akazi k'igihe gito.

Abo bakozi bafise amakenga menshi ko abanyagihugu baba muri ako karere ko mu buraruko bwa Nairobi bashobora kubinuba inyuma y'aho bamenyeye ko iki kiza kiri muri iyo kambi.

Mu mwaka uheze, iyi kambi y'igisirikare c'Ubwongereza muri Kenya yari yugawe mu kiringo c'amezi atatu inyuma y'aho hadukiye iki kiza karanda kw'isi, ikaba yari yasubiye kwugururwa mu kwezi guheze.