US: Kompanyi y'indege irateganya kugura taxi ziguruka zikoreshwa n'amashanyarazi

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Kompanyi y'indege United Airlines irateganya kugura imodoka 200 ziguruka zikoreshwa n'amashanyarazi (cyangwa umuyagankuba mu Kirundi), yizeye ko zizatwara abagenzi ku kibuga cy'indege mu gihe cy'imyaka itanu iri imbere.

Iyi kompanyi y'indege yo muri Amerika ni imwe muri za kompanyi za mbere zikomeye zitwara abantu mu ndege yiyemeje kugura izo 'taxi' ziguruka.

United Airlines izanashora imari muri kompanyi Archer y'imodoka za 'taxi' ziguruka, nkuko bikubiye mu masezerano afite agaciro ka miliyari 1.1 y'amadolari y'Amerika yo guteza imbere ubwo buryo bwo gutwara abantu n'ibintu.

Iyi kompanyi icyeneye guhabwa uruhushya n'urwego rugenzura ibyo gutwara abantu mu ndege, mbere yuko ikomeza na gahunda yayo yo kugura izo 'taxi' ziguruka.

United Airlines izafatanya na kompanyi y'indege Mesa Airlines ikorera mu karere Amerika iherereyemo, muri iyo gahunda yo kugura imodoka za kompanyi Archer zikoreshwa n'amashanyarazi.

Zihaguruka buhagarike kandi zikagwa muri ubwo buryo buzwi mu mpine nka eVTOL. Yazitumije kuri miliyari imwe y'amadolari.

Ayo masezerano abonwa nk'ikimenyetso cyo kwemera imikorere ya kompanyi Archer icyishakisha, iyi ikaba yavuze ko nyuma y'aya masezerano igiye gufungura imigabane yayo ku isoko ry'imari n'imigabane ry'Amerika.

Abandi bashoramari muri iyo kompanyi barimo nka kompanyi nshya Stellantis ikora imodoka yashinzwe mu kwezi gushize nyuma yo guhuzwa kwa kompanyi Fiat Chrysler na PSA Group yo mu Bufaransa.

United Airlines na Mesa Airlines zavuze ko ziteganya gukoresha izo 'taxi' ziguruka mu gutwara abagenzi zibanyuza hejuru y'imihanda minini irimo umubyigano w'ibinyabiziga zibajyana ku bibuga by'indege.

Kompanyi Archer ifite icyicaro muri leta ya California ivuga ko izo 'taxi' zizashobora kuguruka ahantu h'intera ya 95km zigendera ku muvuduko wa 240km ku isaha (240km/h).

Kandi ngo zishobora no kugabanya hafi kimwe cya kabiri cy'imyuka ihumanya ikirere ku bagenzi barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege bakoresheje ibinyabiziga bisanzwe.

Ahavuye isanamu, ARCHER

Mu itangazo yasohoye, Scott Kirby ukuriye United Airlines yagize ati:

"Dukoresheje ikoranabuhanga rya nyaryo, dushobora kugabanya ingaruka indege ziteza ku mubumbe [w'isi], ariko tugomba gutahura kompanyi zijyanye n'igihe cy'ejo hazaza zizatuma ibi bishoboka hakiri kare ndetse no gushaka uburyo bwo kuzifasha gutera imbere".

Muri ayo masezerano, harimo n'ingingo yuko United Airlines na Mesa Airlines zishobora no kugura izindi 'taxi' ziguruka zifite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari.

Muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus, byabaye ngombwa ko kompanyi z'indege zigabanya amafaranga zikoresha kubera ko hari igihe cyageze gutwara abagenzi mu ndege bigahagarara.

Mu mwaka ushize, United Airlines yahombye miliyari zirenga 7 z'amadolari, ndetse yagobotswe n'imfashanyo ya leta y'Amerika kugira ngo idasezerera abakozi babarirwa mu bihumbi.

Bamwe mu bahanga mu bukungu babona iki cyorezo nk'akanya kompanyi z'indege zabonye ko gukoresha amafaranga nk'aya y'ingoboka mu gushyiraho uburyo budahumanya ikirere bwo gutwara abagenzi.

Volocopter, indi kompanyi ya za 'taxi' ziguruka, irimo guteganya gukora ingendo zerekeza mu mijyi hagati ikoresheje 'taxi' zayo zizwi nka VoloCity zikoreshwa n'amashanyarazi.